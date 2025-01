S.Croce. 346mila euro per accoglienza turistica, vivibilità e servizi

Un importante finanziamento, ammontante a 346mila euro, che consente di migliorare accoglienza turistica, vivibilità e servizi. Le somme arrivano dal Gal Terra Barocca, grazie al lavoro sinergico dell’Amministrazione Dimartino, portato avanti con gli assessori Davide Mandarà, Catia Gambino e con l’architetto Gaudenzio Occhipinti, responsabile del III Dipartimento.

Il Comune di Santa Croce, capofila dell’ATS, ha infatti presentato un progetto articolato che permetterà di realizzare nella fascia costiera diversi interventi che miglioreranno il volto del nostro territorio rendendolo più accogliente, più green, più sostenibile.

“Come si sa, la nostra fascia costiera vede nei mesi estivi un sensibile aumento della popolazione che qui ha la propria seconda casa, ma anche dei turisti che vengono a soggiornare per brevi periodi. E’ nostro preciso intento quello di incentivare quanto più possibile la permanenza di villeggianti e turisti che devono trovare i migliori servizi che possiamo offrire. Nello specifico – commenta il sindaco Peppe Dimartino – saranno realizzate delle aree dedicate allo sport con attrezzi e circuiti specifici, saranno installate rastrelliere per incentivare l’uso delle bici, saranno acquistate 16 e-bike e il Comune si doterà anche di un golf cart per facilitare gli spostamenti lungo le aree della costa e di un mini van elettrico per migliorare il nostro sistema di trasporto pubblico. Questi interventi non solo miglioreranno la vivibilità della nostra comunità e i servizi sulla fascia costiera, ma contribuiranno anche a ridurre l’impatto ambientale, promuovendo modalità di trasporto più ecologiche”

