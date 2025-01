Pelligra. Insostenibili disservizi idrici anche in inverno a Vittoria

“Situazione sempre più critica per la gestione della risorsa idrica in città. Certo, siamo consapevoli che la mancanza di piogge ha reso tutto più problematico, anche in pieno inverno, ma proprio per questo ci aspettiamo che l’amministrazione comunale, per fronteggiare la crisi in questione, organizzi un piano straordinario allo scopo di dare risposte ai cittadini e agli operatori commerciali sui quali grava la necessità periodica di doversi rivolgere alle autobotti private sapendo che nessuno li rimborserà mai”. E’ quanto denuncia il consigliere comunale di Forza Italia Vittoria, Biagio Pelligra, mettendo in rilievo il numero consistente di segnalazioni ricevute in questi ultimi giorni, a testimoniare l’acuirsi di un problema che stenta a essere contenuto. “Sin dal suo insediamento, questa amministrazione aveva garantito che avrebbe sanato ogni tipo di disagio sul versante idrico – continua Pelligra – purtroppo, a distanza di anni, prendiamo atto che non solo il problema non è stato risolto ma, anzi, è peggiorato se è vero, come è vero, che anche in questo periodo invernale le segnalazioni non si contano. Anzi, possiamo affermare che un disagio così ripetuto non era mai accaduto in precedenza. Ci rivolgiamo alla giunta municipale, dunque, per comprendere in che modo intende risolvere l’intricata situazione e quali risposte intende fornire alla cittadinanza e agli operatori commerciali. Questi ultimi, tra l’altro, non solo devono portare avanti la propria impresa sostenendo costi di ogni tipo, ma sono costretti anche a sborsare ulteriori balzelli proprio a causa delle difficoltà idriche. Una situazione che non sta né in terra né in cielo e rispetto a cui è urgente predisporre delle misure specifiche”.

