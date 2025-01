Ispica. Nuova illuminazione nell’area Brancati, più efficienza e sicurezza

Sono iniziati i lavori di relamping che prevedono una nuova illuminazione all’interno del Campo Brancati a Ispica.

In ben 52 corpi illuminanti della pista perimetrale sono stati installati nuovi ed efficienti apparecchi a led, mentre, per illuminare le zone più buie all’interno dell’area ricreativa e sportiva, sono stati previsti ben 8 nuovi proiettori.

“Continua il nostro lavoro per rendere Ispica più illuminata e, di conseguenza, più sicura – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto – Questa volta è toccato all’area Brancati. Con questo intervento abbiamo voluto riqualificare un’area molto frequentata dai cittadini per fare delle passeggiate, da famiglie con bambini che usufruiscono dei giochi e da molti sportivi che utilizzano il palazzetto e gli impianti sportivi.”

“Mi complimento – dichiara il Sindaco Innocenzo Leontini – con il Progettista Geom. Caschetto, con l’Energy Manager Ing Genovese e con la Ditta Gieri Claudio per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo.

Al progetto di architettura delle luci, già iniziato per alcuni importanti edifici ed in corso di completamento, si associa anche quello di “illuminazione per la sicurezza”

Si aggiunga inoltre che l’utilizzo dei nuovi apparecchi a led consentirà un risparmio alla casse comunali, altro obiettivo di questa Amministrazione.”

