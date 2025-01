I furti con spaccata a Vittoria, lettera aperta di Confcommercio

Una lettera aperta alla città. Per manifestare preoccupazione e sollecitare una reazione. All’insegna dell’unità. E’ il senso dell’intervento del presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, dopo i reiterati furti con spaccata che hanno creato grande preoccupazione tra gli operatori commerciali e sollevato una serie di polemiche soprattutto di ordine politico. “Cara Vittoria, in questi giorni difficili – afferma Lenzo – ti guardiamo con preoccupazione e un cuore pesante. I recenti furti con spaccata hanno aperto una ferita profonda nel tessuto economico locale, aggravando le già difficili condizioni economiche generalizzate che stiamo affrontando. Il nostro contesto urbano, con la sua realtà commerciale vitale, deve essere percepito come sicuro affinché le persone possano riappropriarsi dei luoghi e viverli appieno. Ci troviamo in un momento in cui il caos e la divisione sembrano prevalere, mentre la sicurezza, un tema fondamentale per tutti noi, richiede una risposta unitaria e decisa. Purtroppo, non è ancora così, e allora diventa essenziale creare insieme un contesto in cui la sicurezza sia un valore collettivo”.

“Basta dividerci su questi temi – ancora Lenzo – ogni azione rischia di essere vanificata se non siamo uniti. È tempo di superare l’affermazione dell’Io e abbracciare il Noi, perché solo con l’unione possiamo ottenere risultati concreti. Non possiamo permettere che le differenze politiche, sociali o culturali ci allontanino l’uno dall’altro”. “Vittoria – prosegue il presidente sezionale Confcommercio Vittoria – è la nostra casa, il luogo dove crescono i nostri figli, dove lavoriamo e viviamo ogni giorno. La sicurezza della nostra città non deve essere motivo di divisioni, ma il terreno su cui ci uniamo, con una volontà comune di proteggere e migliorare il nostro ambiente. È necessario che, una volta per tutte, ci impegniamo tutti – cittadini, istituzioni, associazioni e forze dell’ordine – a mettere in campo strategie condivise. Non possiamo affrontare le sfide isolatamente; dobbiamo collaborare, ascoltarci e agire insieme. Ogni idea, ogni proposta deve essere valutata con attenzione e rispetto, con l’obiettivo comune di garantire un futuro più sicuro per tutti noi. Vittoria merita di più, merita la nostra attenzione e il nostro impegno. È il momento di metterci al lavoro, di abbattere i muri della diffidenza e costruire ponti di collaborazione. Solo uniti possiamo affrontare le sfide che ci attendono e costruire una città dove la sicurezza e il benessere siano una realtà condivisa”. Intanto Confcommercio provinciale Ragusa e Confcommercio sezionale Vittoria, proprio alla luce di quanto sta accadendo nella città ipparina, hanno chiesto di incontrare il neoquestore dell’area iblea a cui illustrare il momento critico che la città sta attraversando e la preoccupazione in carico a tutti gli operatori economici presenti sul territorio.

