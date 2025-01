Furti con spaccata a Vittoria, la Cna Ragusa: “Occorre superare il senso di insicurezza che avvolge il tessuto imprenditoriale”

“Rispetto ai furti con spaccata di Vittoria, che stanno preoccupando, e molto, le imprese presenti a Vittoria, abbiamo cercato di fornire segnali immediati di attenzione all’indirizzo di chi ha segnalato la gravità del fenomeno”. Lo dicono il presidente della Cna territoriale di Ragusa, Giuseppe Santocono, e il segretario territoriale, Carmelo Caccamo, precisando che, così come era accaduto lo scorso mese di agosto per la recrudescenza dei furti a Scicli, Donnalucata e Modica, “occorre un potenziamento delle forze dell’ordine a tutela del territorio”. “Ci siamo rivolti al nuovo questore – ancora Santocono e Caccamo – per sottolineare l’urgenza di agire come attività di prevenzione. Non ci sono dubbi sul fatto che le imprese devono poter operare con serenità e non pensare che, dopo un giorno di lavoro, l’indomani aprono l’attività e trovano tutto spaccato con danni ingenti. Così non va. Già nel mese di settembre scorso abbiamo animato, come associazione di categoria, un incontro con il prefetto alla presenza del questore, del comandante provinciale dei carabinieri e del comandante provinciale della Guardia di finanza. Subito dopo, seguì un tavolo in Questura con tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria. Adesso, purtroppo, ci ritroviamo a chiedere nuovamente un incontro per stare vicini alle imprese del territorio. Vittoria, per il momento, è sotto i riflettori. Ma ricordiamo pure i disagi che vivono cittadini e imprenditori modicani per quanto accade costantemente a Modica bassa la sera con la presenza di bande di giovinastri che danneggiano i locali e danno vita a risse in serie. Occorre dare sicurezza e serenità a chi lavora oltre ai numerosi cittadini che vogliono vivere le nostre città. Siamo pronti, ancora una volta, come Cna, a fare sentire la nostra voce. Occorre che si possa sentire in maniera forte la presenza dello Stato e quindi delle istituzioni preposte accanto alle imprese. Dobbiamo superare il senso di insicurezza che avvolge il tessuto imprenditoriale. Riteniamo che su questi argomenti sia essenziale che si possa fare quadrato allo scopo di ottenere risposte all’altezza della situazione”.

