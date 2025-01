Concerto di Natale del Modica Gospel Choir: un successo di emozioni e musica a Pozzallo (VIDEO)

Pozzallo – Il Santuario Santa Maria di Portosalvo ha ospitato un evento straordinario per concludere il “Christmas Tour” del Modica Gospel Choir, diretto dal Maestro Giorgio Rizza. L’evento ha registrato il tutto esaurito, con un pubblico entusiasta che ha riempito ogni ordine di posti. Presenti, tra gli altri, il sindaco Roberto Ammatuna, il suo vice Raffaele Monte, e il parroco, Don Davide Baglieri.

Le esibizioni hanno visto protagonisti Aurelio Pitino, direttore della Let’s Singers Gospel Connection, e la talentuosa giovanissima Elma Rizza. Le loro performance hanno arricchito il concerto, regalando momenti di intensa emozione e coinvolgimento.

Il repertorio ha spaziato dai classici brani gospel a celebri canzoni natalizie, con “Oh Holy Night” che ha particolarmente colpito il cuore degli spettatori, rendendo omaggio alla magia del Natale. L’armonia delle voci e la profondità dei testi hanno creato un’atmosfera unica, trasportando il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile.

Il Maestro Giorgio Rizza ha espresso la sua soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, sottolineando “l’importanza della musica come linguaggio universale capace di unire le persone, specialmente in un periodo ricco di significato come quello natalizio”.

“Un ringraziamento speciale – dice ancora Rizza – va a tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto l’iniziativa, contribuendo a rendere questa serata un momento di comunità e condivisione”.

Il Modica Gospel Choir si prepara ora per nuove sfide e concerti, mantenendo viva la tradizione musicale e il messaggio di gioia e speranza che il gospel sa trasmettere”.

”Il Modica Gospel Choir – conclude il Maestro – si conferma ancora una volta come un simbolo di armonia, unità e talento, capace di portare la magia del gospel al centro delle nostre comunità. Questo successo è il risultato di un lavoro di squadra che ha saputo fondere talento individuale e spirito collettivo. Grazie a tutti i coristi per aver dato il meglio di sé e per aver dimostrato, ancora una volta, che la musica può unire e ispirare”.

