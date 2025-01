Comiso. Cena di gala del 5 gennaio alla presenza di Bobby Solo

Grande successo a Comiso per la cena di Gala del 5 gennaio, che ha visto come “special guest” Bobby Solo. “Una performance da grande professionista che ha regalato poco meno di due ore di spettacolo a un folto pubblico di quasi 1000 persone”,affermano il sindaco, Maria Rita Schembari e l’assessore Salvatore Romano.

” La cena di Gala- spiega il primo cittadino di Comiso – è un appuntamento fisso da diversi anni, e quest’anno è stato praticamente a costo zero per le casse comunali, grazie a sponsor pubblici e privati. Ad animare la serata dei quasi mille partecipanti, è stato Bobby Solo che ha costituito un richiamo per giovani e meno giovani, allietando tutti con il suo repertorio musicale conosciuto anche a livello internazionale. La serata – ancora Maria Rita Schembari – è stata organizzata in maniera tale da offrire democraticamente a chi ne avesse voglia, un cenone ed uno spettacolo eccezionale. Stessa cosa, ad esempio, è stata organizzata per il 31 dicembre in piazza fonte Diana dove, dalle 22.00, centinaia di persone hanno trascorso una bella serata, con musica disco per i più giovani, festeggiando assieme l’arrivo del nuovo anno. Più in generale – puntualizza il sindaco – l’offerta di eventi e spettacoli natalizi ha visto quest’anno numerosissime presenze, un alto indice di gradimento da parte dei cittadini, e la collaborazione di commercianti, artigiani e ristoratori. Un plauso infine, all’assessore ai servizi sociali, Salvatore Romano, all’ intero staff dei servizi sociali, le associazioni e gli sponsor che hanno collaborato e ci hanno sostenuto: da un grande lavoro di squadra un grande risultato, di cui hanno beneficiato i quasi mille partecipanti”.

“Un cenone magnifico – aggiunge l’assessore Salvatore Romano – dove i nostri concittadini sono stati animati dalla voglia di stare assieme e di salutare l’ arrivo del nuovo anno, concedendosi allegria e buona musica, sulle note del Maestro Bobby Solo che ringraziamo per averci donato grande musica ! Adesso , nuovi impegni e nuove sfide ci attendono in questo neo arrivato 2025”.

