10 Anni del Gruppo Agesci Pozzallo 1

Il Gruppo Agesci Pozzallo 1 ha festeggiato, con grande entusiasmo, i suoi primi dieci anni di attività!

Per celebrare questo importante traguardo, è stato organizzato un campo invernale di gruppo che ha coinvolto tutti i componenti delle tre branche, offrendo un’occasione speciale per riflettere sui successi passati e progettare nuovi avventure future. Questa esperienza ha offerto un’importante occasione per rafforzare lo spirito di appartenenza al gruppo e per celebrare insieme i valori che contraddistinguono lo spirito dello scautismo: amicizia, rispetto per la natura e impegno verso la comunità.



