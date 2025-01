Sfocia in colpi di machete una rissa a Pachino. Due gruppi di stranieri si sono affrontati davanti a numerosi passanti terrorizzati in Piazza Vittorio Emanuele. Un uomo è rimasto gravemente ferito. Gli investigatori hanno sentito diversi testimoni e acquisito i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica della rissa e individuare i responsabili.

Salva