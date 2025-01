Calcio, Il Modica inizia il 2025 come aveva finito il 2024: la vittoria. Battuta la Leonzio

MODICA – LEONZIO 1 – 0

Marcatore: 71′ Idoyaga

Modica Calcio: Pontet, Messina (70′ Triolo), Rossi, Francofonte, Cappello, Fragapane, Aldair Neto (66′ Cacciola), Palmisano, Arquin, Idoyaga, Montanaro (72′ Schembari). A disp: La Licata, Mallia, Mollica, Kondila, Denaro, Alecci. All. Pasquale Ferrara.

Leonzio: Caruso, Guerci, Midolo, Diouf, Tornatore, Capuana, Miraglia, Ventura 70′ Imprescia), Sinatra (80′ Novello), Quarto (72′ Campagna), Puccio. A disp: Parisi, Veca, Reis Castro, Sequenzia, Di Benedetto, Alessandro. All. Giuseppe Sequenzia

Arbitro: Ruggero Alessi di Palermo

Assistenti: Christian Pino di Barcellona Pozzo di Gotto e Armando Rando di Messina

Il Modica archivia la pratica Leonzio, seppur con un risicato risultato, 1 – 0, ma di fronte si è trovato un coriaceo avversario, bravo a chiudere ogni varco. Ci ha pensato Idoyaga, al 71′, a trovare il bandolo della matassa, dopo che il portiere Caruso aveva fatto un piccolo miracolo su Montanaro. Ma la palla è finita sul piede del numero 10 che ha messo dentro la palla della vittoria e il suo settimo sigillo stagionale. La Leonzio reagisce ma non tira, solo all’81 con Novello dalla distanza ma la palla va alta. Al 92′ il rossoblù Schembari ha l’occasione per chiedere definitivamente la partita ma calcia sopra la traversa. Il Modica centra, dunque, il quarto successo di fila e senza subire gol, collezionando 12 punti in quattro partite. Ora aspetta i due colpi di mercato che saranno ufficializzati nelle prossime ore. I rossoblù di Pasquale Ferrara tengono, dunque, il passo della capolista Milazzo che ha confermato i pronostici battendo in casa l’Aci S.Antonio.

RISULTATI 1^ GIORNATA DI RITORNO

Misterbianco – Imesi Atletico Catania 1 – 1

Real Siracusa – Jonica 0 – 0

Milazzo – Aci S.Antonio 3 – 0

Palazzolo – Mazzarrone 1 – 1

Avola – Gioiosa 2 – 2

Leonfortese – Rosmarino 1 – 0

Modica – Leonzio 1 – 0

Nebros – Vittoria 2 – 1

CLASSIFICA DOPO 16 TURNI

Milazzo 37

Modica 35

Vittoria e Avola 30

Nebros 28

Imesi Atletico Catania 26

Palazzolo e Gioiosa 22

Leonzio e Leonfortese 19

Rosmarino 16

Aci S.Antonio 13

Mazzarrone 11

Real Siracusa 10

Misterbianco 6

Salva