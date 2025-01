Vittoria, consegnati i lavori per la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia

“Le opere per la realizzazione di una struttura del genere a Vittoria non si vedevano da più di vent’anni. E’, dunque, un risultato che merita di essere posto sotto i riflettori grazie all’attenzione profusa dall’amministrazione comunale a guida Francesco Aiello e dall’assessorato ai Lavori pubblici che, con tutti i propri tecnici e il proprio personale, continua a perseverare costantemente per il raggiungimento di nuovi traguardi di elevato spessore”. Così l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, in occasione della consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria degli interventi progettati per la creazione della scuola dell’infanzia nei pressi dell’ex distilleria, di fronte al plesso Pappalardo. L’anno inizia, dunque, con un’altra buona notizia nel contesto degli obiettivi messi a segno dall’attuale Giunta Aiello. L’importo ammonta a 2.260.000 euro e si tratta di fondi a valere sul Pnnr, missione quattro, Istruzione e ricerca, componente uno, potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università, investimento 1.1, piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione nonché cura per la prima infanzia. “La realizzazione di questa struttura – continua Nicastro – ci aiuterà a riqualificare e a rivalutare questa nuova zona della città dal punto di vista della rigenerazione urbana. La nuova scuola dell’infanzia sorgerà sui terreni del vecchio mercato ortofrutticolo. Sarà una struttura moderna e ben attrezzata, progettata per accogliere circa cento bambini, con tre sezioni dedicate all’infanzia. Il progetto prevede anche ampie aree esterne, con spazi verdi attrezzati, percorsi interni ed esterni per garantire l’accessibilità a persone con ridotta capacità motoria. Si darà particolare attenzione all’isolamento acustico e all’efficientamento energetico della struttura. Ringrazio i dirigenti e il personale dell’assessorato, oltre alla ditta con cui in queste ore è stata completata la procedura di consegna delle opere, per avere portato avanti nella maniera migliore questo percorso che conferma quanto abbiamo sempre detto: e cioè che siamo l’amministrazione del fare e che ci stiamo scommettendo per garantire la ripartenza al meglio e in tutti i settori della città di Vittoria”.

