Ragusa Calcio, Mister Erra: “Ripartire col giusto slancio e la giusta intensità”

Inizia il 2025 e ricominciano le partite: domani gli Azzurri del Ragusa Calcio sono attesi dal Città di Sant’Agata, presso lo Stadio Fresina, con fischio d’inizio alle ore 15.00, match valido come diciottesima giornata di campionato (ovvero la prima del girone di ritorno). All’andata, il match si era concluso con il seguente risultato: 1- 1, con il marcatore azzurro Ejjaki. Vedendo invece la classifica, il Ragusa è sopra di 4 punti, rispetto l’avversaria di domani, in particolare il Ragusa è a 19 punti, mentre il Città di Sant’Agata è a 15 punti.

Il mister Alessandro Erra non ha dubbi:

“Le aspettative per questo inizio sono quelle di riprendere il cammino che ci siamo lasciati alle spalle prima di Natale. Abbiamo tutte le premesse per fare bene. Il Città di Sant’Agata è un’avversaria temibile, perchè ha tanti giocatori importanti, e poi è una squadra che specialmente in casa è sempre più forte, sa realizzare gol ed è molto pericolosa sui calci piazzati. All’andata, è stata la nostra prima avversaria di questa stagione 2024/25, e la partita si era conclusa con un pareggio, anche se noi avevamo dominato, specialmente nei primi 45 minuti.

Per quanto riguarda domani, speriamo di fare una buona partita e di tornare a casa con un risultato positivo.

Questa settimana è andata bene, i ragazzi hanno potuto godere del giusto riposo, abbiamo lavorato con la giusta intensità, lavorando molto a livello fisico. Non mi aspetto distrazioni, ma anzi dobbiamo ripartire con il giusto slancio e la giusta mentalità, la stessa che abbiamo intrapreso da due mesi a questa parte, quindi mi aspetto delle risposte in questo senso.

Ai miei ragazzi voglio dire questo: continuare a combattere con la giusta voglia e intensità”.

