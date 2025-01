L’Avimecc Volley Modica torna in campo. Domenica al “PalaRizza” arriva Napoli

Archiviato il turno di riposo forzato imposto dal calendario alla seconda giornata del campionato di serie A3, l’Avimecc Modica di coach Enzo Distefano torna in campo al “PalaRizza” per ospitare la Gaia Energy Napoli.

Il match in programma domenica pomeriggio con inizio alle 16, vedrà di fronte due squadre che sono cresciute molto nella parte finale del girone di andata e ora vogliono risalire la china in classifica.

Il sestetto campano arriva a Modica con il morale alto e tanto entusiasmo, dopo il successo in tre set ottenuto in casa contro Sabaudia, ma dall’altra parte della rete troverà la formazione modicana agguerrita e con tanta voglia di riprendere a fare punti dopo il turno di riposo e la precedente sconfitta di Reggio Calabria.

Distefano ha approfittato del turno di riposo per far tirare il fiato alla sua squadra, ma allo stesso tempo ha lavorato per preparare minuziosamente la sfida al sestetto partenopeo.

“Abbiamo archiviato la sconfitta di Reggio Calabria e abbiamo osservato il turno di riposo imposto dal calendario – spiega coach Distefano –. questa pausa ci è servita per tirare su le spalle e per preparare al meglio la partita contro Napoli che arriverà a Modica rinvigorita dall’arrivo del nuovo tecnico Angeloni e rinforzata dal francese Darmois e quindi a giocarsi la partita a viso aperto. A Reggio Calabria abbiamo ‘regalato’ il terzo set – sottolinea – ma questo non toglie sicuramente il loro merito. Reggio è sicuramente la squadra rivelazione e sta continuando a confermarsi una big del girone Blu andando a vincere a Lagonegro. Ora – sottolinea – dobbiamo pensare a noi e al nostro girone di ritorno che sarà sicuramente più complicato per tutti, per chi vuole piazzarsi nelle prime posizioni della classifica e soprattutto per le squadre come la nostra che puntano ad agguantare la griglia play off. Nella seconda parte, infatti, la classifica è cortissima, noi abbiamo dietro squadre come Castellana e Lecce, ma per avere stimoli maggiori dobbiamo guardare a chi ci precede in graduatoria e provare a fare punti in ogni partita, ma dare anche uno sguardo alle nostre spalle perchè le squadre che ci stanno dietro saranno anche loro agguerrite e lotteranno fino alla fine per conquistare un posto utile per gli spareggi promozione. Ai ragazzi ho chiesto soprattutto di essere più cinici, che è quello che ci è mancato a Reggio Calabria e di entrare in campo con la convinzione nei nostri mezzi e non regalare più niente a nessuno perchè non possiamo permettercelo perchè rischiamo di compromettere gli obiettivi del nostro campionato. Domenica – conclude Enzo Distefano – mi aspetto un “PalaRizza” pieno, quindi, invito i nostri tifosi a venire a sostenerci perchè abbiamo bisogno di loro”.

Tra i più determinati della rosa a disposizione di coach Distefano che insegue obiettivi importanti sia di squadra, sia personali c’è sicuramente il giovane Gianmarco Italia.

“Affronteremo Napoli – dichiara lo schiacciatore biancoazzurro – con spirito di rivalsa perchè abbiamo voglia di rifarci dopo la sconfitta di Reggio Calabria. Contro Napoli che si è riavvicinato a noi in classifica, quindi sarà una partita importante e fare un buon risultato è altrettanto importante. Sento di essere cresciuto tanto in questo mio percorso, ma credo che tutto il gruppo abbia avuto una crescita esponenziale non solo sotto l’aspetto pallavolistico, ma sopratutto come squadra. Questo – conclude Gianmarco Italia – è un aspetto positivo che mi permette di alimentare il mio sogno nel cassetto che è quello di giocare in nazionale”.

