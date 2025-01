Il Coro Polifonico “Monteverdi” di Modica accoglierà la Rassegna Natalizia “Adeste Fidelis” dell’Ars Cori

E’ con grande piacere che il M° Orazio Baglieri, Direttore del Coro Polifonico “Claudio Monteverdi” di Modica nonché membro della Commissione Artistica dell’ARS CORI, comunica che, su invito del Presidente Regionale dell’ARS CORI M° Giuseppe Cristaudo, Direttore della Corale Jonia di Giarre, il “Monteverdi” accoglierà Domenica 5 gennaio 2025 a Modica presso la Chiesa Madre di San Pietro alle ore 19.30, la Rassegna Natalizia “ADESTE FIDELES”. Questa Rassegna interprovinciale è organizzata dall’ARS CORI (Associazione Regionale Cori Siciliani) che è una realtà Musico-Corale Regionale a cui aderiscono più di 50 Cori di rilevante valore artistico Corale. L’ARS CORI a sua volta aderisce alla FENIARCO (Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali), una grande famiglia a livello Nazionale a cui aderiscono più di 2.700 Cori. L’ARS CORI, oltre ad programmare annualmente diversi momenti musico-culturali tra cui anche seminari e corsi per la formazione di Coristi e Direttori di Coro, organizza manifestazioni pubbliche con esibizioni corali dei propri Cori Associati, tra cui i più importanti sono il Raduno annuale Regionale dei Cori, che si svolge in forma itinerante per la Sicilia, e le Rassegne Natalizie interprovinciali, cioè Rassegne organizzate sul territorio Regionale e suddivise per Province, anch’esse itineranti nei Comuni di appartenenza dei vari Cori associati. Quest’anno sarà la Città di Modica, rappresentata dal Coro Polifonico “Claudio Monteverdi, ad accogliere tale manifestazione ospitando gruppi corali provenienti dalle Province di Ragusa, Siracusa e parte della Provincia di Catania, che hanno aderito a tale manifestazione e precisamente: Coro Polifonico “CLAUDIO MONTEVERDI” di Modica (RG), diretto dal M° Orazio Baglieri – Corale “LIBERE ARMONIE” di Rosolini (SR), diretta dai Maestri Emanuele Calvo e Giuseppe Iozzia – Corale Polifonica “ANTHEA ODES” di Augusta (SR), diretta dal M° Maria Grazia Morello – Coro Polifonico “MARIS STELLA” di Ragalna (CT), diretto dal M° Lorenzo Di Guardo. I vari gruppi presenteranno programmi con brani Corali di alta valenza musicale, eseguiti sia a “Cappella” che con accompagnamento strumentale di cui molti ispirati alla nostra tradizione Natalizia.

“ADESTE FIDELES”, è una Rassegna che si svolgerà alla vigilia della Festa di Epifania e che chiude le Festività Natalizie. La Rassegna Corale vedrà esibirsi più di 100 Coristi nello scenario incantevole della chiesa Madre di San Pietro di Modica, 100 Coristi che regaleranno emozioni musicali all’insegna di un augurio di Serenità e Pace per il Nuovo Anno che si apre.

Salva