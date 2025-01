Vittoria, FdI commemora le vittime innocenti della strage di San Basilio

“Il 2 gennaio 1999, la città di Vittoria ha subito una delle pagine più tragiche della sua storia: la strage di San Basilio. Questo evento non è solo un ricordo doloroso, ma un monito per tutti noi sull’importanza di combattere la mafia e le sue conseguenze devastanti sulla società”.

Lo afferma il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che prosegue: “Ricordare le vittime innocenti Salvatore Ottone e Rosario Salerno è un imperativo: hanno pagato con la vita le conseguenze della barbarie mafiosa e la loro memoria deve trasformarsi in azione concreta.. Ogni anno, li ricordiamo non solo per onorarli, ma per rinnovare il nostro impegno contro il crimine organizzato. Il pensiero affettuoso, in questa giornata particolare, va alle famiglie delle vittime: la città si stringe idealmente a loro”.

