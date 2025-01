Un finanziamento di 100mila euro per la promozione territoriale e turistica di Pozzallo

Pozzallo si prepara a ricevere un importante sostegno economico per la valorizzazione del suo territorio. L’Assemblea Regionale Siciliana ha infatti approvato un emendamento, presentato dall’onorevole Stefania Campo, che prevede lo stanziamento di 100.000 euro destinati all’organizzazione di interventi e programmi di promozione territoriale e turistica per la città portuale.

L’iniziativa è il risultato di un incontro avvenuto alcuni mesi fa tra l’onorevole Campo, il Sindaco di Pozzallo e il consigliere comunale Francesco Giannone, durante il quale sono state discusse le esigenze del territorio in vista della finanziaria 2025.

“Si impara tanto, ignorando gran parte di ciò che le persone dicono e osservando ciò che invece le persone fanno”, ha commentato il consigliere Giannone sulla sua pagina Facebook, sottolineando l’importanza dei risultati concreti ottenuti per la comunità. “Sempre al lavoro per la nostra amata Pozzallo”, ha aggiunto il consigliere, ribadendo il suo impegno per lo sviluppo della città.

Questo finanziamento rappresenta un’opportunità significativa per Pozzallo di potenziare la sua attrattività turistica e valorizzare le sue risorse territoriali, contribuendo così allo sviluppo economico locale.

