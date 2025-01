Pozzallo. Inizieranno a breve i lavori per il quarto stralcio del lungomare Raganzino

Il quarto e ultimo stralcio per completare l’opera. Si avviano a definitiva conclusione i lavori per la totale fruizione del lungomare Raganzino, fra gli obiettivi che il sindaco Roberto Ammatuna si era proposto nella scorsa campagna elettorale. Soldi che saranno spesi per il progetto definitivo grazie all’intermediazione dell’onorevole all’Ars, Nello Dipasquale, il quale ha personalmente interloquito col primo cittadino di Pozzallo per arrivare a tagliare il traguardo del finanziamento.

“Finale anno 2024 col botto – è scritto in uno scarno comunicato pubblicato l’ultimo giorno dell’anno sulla pagina Facebook del Comune di Pozzallo – Altri 500.000 euro per la riqualificazione del lungomare di Raganzino. Approvato un emendamento dell’on. Di Pasquale nella finanziaria regionale 2025. Fra qualche mese l’inizio dei lavori”.

L’obiettivo, neanche tanto celato, è quello di tagliare il nastro prima che inizi la stagione estiva. I primi tre stralci del progetto sono stati conclusi nel 2024 e comprendono i lavori che vanno dal quartiere Scordapene fino alla conclusione di via Armando Diaz. Il quarto stralcio prevede lavori da via Diaz fino alla scogliera della Balata, con annessa riqualificazione dell’anfiteatro Raganzino, preposto, nel periodo estivo, per spettacoli e funzioni religiose. Sarà sostituita l’intera pavimentazione esistente e i fatiscenti marciapiedi. Saranno installati nuovi led per una capillare illuminazione, nuovi confortevoli sedili e altri elementi urbani. Particolare cura sarà dedicata alle aiuole con innesti di nuove piante.

Salva