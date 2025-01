“State of things”: un nuovo appuntamento negli studi d’artista a Modica con il progetto Studio[2] 

Dopo il successo dello scorso appuntamento, che ha visto coinvolti ben 36 artisti contemporanei, diversi per linguaggi, età ed esperienze, ritorna domenica 5 gennaio, un nuovo appuntamento di Studio[2] a Modica, nuovamente nello studio di Ettore Pinelli, questa volta insieme a Giovanni Blanco, Giuseppe Bombaci, Daniele Cascone, Giuseppe Giordano,Francesco Rinzivillo, Piero Roccasalvo RUB e Giovanni Viola.

STUDIO [2] è un progetto indipendente, di interesse culturale e senza scopo di lucro, nato nel 2018 da Ettore Pinelli e Francesco Rinzivillo, che si propone come una nuova occasione di incontro tra gli artisti, i loro studi e il pubblico. L’iniziativa si articola in una serie di appuntamenti che, nella forma dell’open studio e della talk, intendono mettere a confronto di volta in volta una coppia di artisti.

Cosa vuol dire “lo stato delle cose”? È un modo di dire, una presa di coscienza, una dichiarazione di resa, o quasi. Lo stato delle cose è una parola. Una promessa. (Ettore Pinelli).

Un desiderio misto al fallimento, un fiume carsico che connette orizzonti invisibili, eppure concreti: lo stato delle cose è la capacità di leggere oltre le apparenze. (Giovanni Blanco)

Salva