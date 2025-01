Pozzallo. Esce il trailer di “Kaùna e suo fratello”, liberamente tratto dal romanzo di Calogero Castaldo

L’anno nuovo inizia sotto il segno di Kaùna. Dopo l’uscita del romanzo dello scrittore e nostro collaboratore a RadioRtm, Calogero Castaldo, arriva la bella notizia della realizzazione di un corto cinematografico che si rifà al racconto descritto nel libro “Kaùna e suo fratello”, uscito nell’ottobre del 2021. La pellicola si avvale della collaborazione del docente di cinematografia e regista, Giuseppe Migliara, il quale, dopo una serie di incontri con le scolaresche pozzallesi, ha individuato alcuni giovani che si sono resi protagonisti all’interno del corto. Il progetto è stato realizzato grazie al Comune di Pozzallo e, nello specifico, grazie all’assessorato alle Cultura e al solerte lavoro dell’assessore Sara Cannizzaro. “Kaùna e suo fratello” racconta la storia di una ragazza di 15 anni che Castaldo incontrò nel settembre del 2011 davanti al cancello del centro di prima accoglienza (oggi hotspot) di Pozzallo. La ragazza togolese raccontò il viaggio della speranza assieme al fratello, e ad altri due amici, Joshua e Jacob, tutti partiti dalla città di Lomè ma non tutti giunti nella cittadina di Pozzallo. “Era in conto che il libro non doveva uscire e poi è uscito – dice Castaldo – Era in conto che il corto cinematografico non doveva essere realizzato e poi l’abbiamo fatto. Manca solo da fare il lungometraggio per chiudere il cerchio su questa bella, a detta di altri, storia di immigrazione e spero che qualche produttore si possa interessare al mio scritto di questi quattro ragazzi che attraversano prima il deserto del Sahara e poi il Mediterraneo, e che arrivano a Pozzallo. Il corto è un bel traguardo che presenteremo, con molta probabilità, a metà gennaio, a Pozzallo, con la presenza delle scolaresche e sarà successivamente visibile a tutti, in forma gratuita, su RadioRtm e su altre piattaforme video”. Intanto, oggi, primo giorno dell’anno, è stato ufficializzato il trailer del corto.

Salva