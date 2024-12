Modica. Le Fiamme Gialle sequestrano 330kg di fuochi d’artificio illegali

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, nell’ambito del potenziato dispositivo di controllo del territorio in vista dell’approssimarsi delle festività di fine anno, hanno ieri sequestrato oltre 330 kg di fuochi d’artificio illecitamente detenuti. In particolare, i militari della Compagnia di Modica, a seguito di un’autonoma attività

investigativa, hanno individuato un soggetto italiano che deteneva abusivamente, in assenza delle previste autorizzazioni di Pubblica Sicurezza e con modalità non conformi alle vigenti

disposizioni di legge, presso la propria abitazione a Scicli, n. 164 batterie di fuochi d’artificio, aventi una massa attiva di oltre 51 Kg e un peso netto totale di 339 kg, che sono state

immediatamente sottoposte a sequestro e concentrate presso un idoneo deposito autorizzato. L’attività di servizio ha consentito di deferire il possessore alla locale Autorità Giudiziaria per il

reato di omessa denuncia di sostanze esplodenti, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole fino a condanna definitiva.

