Capodanno a Pozzallo. Aspettando “L’anno che verrà” con il Gruppo RadioRtm

La Città di Pozzallo si appresta a vivere la notte più bella dell’anno. Tutti in piazza per la notte di Capodanno all’insegna di un grande evento, “L’Anno che verrà”, per dare il benvenuto al 2025. L’amministrazione comunale insieme al Gruppo Editoriale RadioRtm, presentano una serata travolgente per accogliere insieme il nuovo anno all’insegna di energia pura con la migliore musica e per scandire i momenti della festa in attesa del nuovo anno. Sul palco in Piazza delle Rimembranze, le voci amatissime dei DEEJAY’S Daniele Lo Bartolo, SEEDEEJAY, Dj Salvo, Special Live – Dalen + Alex Costarell- Sax Live Show, Andrea Di Tommasi Voices, Francesco Adamo, Calogero Castaldo. Non potrà mancare il brindisi augurale per il nuovo anno con RadioRtm. La notte in piazza sarà una lunga notte, ballando con il Dj set di RadioRtm, sulle note della migliore musica nazionale e internazionale remixata. Ma non solo, la sorpresa che non ti aspetti, per rivivere i mitici anni ’90: Special Guest Live, REGINA Featuring Dance Hits of the 90’s “Killing me Softly” and “Day by Day”, direttamente da Radio 101. E le sorprese non finiscono, perché l’ultima notte del 2024 vedrà la presenza sul palco, nella sua Sicilia, in un luogo dove accoglienza e assistenza si fondono in una normalità di vita, Gerardina Trovato, che con la sua presenza vuole dimostrare il suo attaccamento alla sua terra. Tradizione e modernità e la musica come protagonista, quale elemento di coesione sociale e culturale: questi saranno gli ingredienti di un Capodanno di festa. Divertimento e unione, che coinvolgerà tutti, dai giovani alle famiglie, alle persone di ogni età, riuniti in Piazza delle Rimembranze, per festeggiare insieme l’arrivo del 2025. L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Pozzallo in collaborazione con Karma Group Srl.

