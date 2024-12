Pozzallo: Mostra di presepi. L’ancora è la speranza

Il Comune di Pozzallo in partnership con l’Associazione l’ARCO Presepi ha organizzato in occasione delle festività natalizie 2024-2025 la Mostra di arte presepiale “L’ancora è la speranza. La mostra allestita nello Spazio-Cultura “Meno Assenza” ospita cinquanta presepi di artisti iblei e non, ha già visto la presenza di diversi visitatori e scolaresche. L’evento s’inserisce a inizio dell’Anno a Giubilare dedicato alla Speranza. Le creazioni fanno riferimento al nostro territorio con particolare attenzione da parte degli artisti al tema del “viaggio”: un viaggio di speranza che giunge a un approdo in un porto sicuro. Pozzallo si fa capofila quindi per essere approdo di speranza anche a livello culturale. A tal proposito l’invito alla visita della mostra si rinnova da parte dell’amministrazione comunale e da tutta l’associazione dell’ARCO presepi. Un’occasione da non perdere, per la bellezza delle opere esposte che cattureranno sicuramente la curiosità e l’interesse di cotanta bellezza artistica. Un viaggio, tra le tante opere che ci farà meditare e sperare che il Natale debba essere sempre la nostra ancora di speranza e di gioia.



