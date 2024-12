Aree industriali, Assenza (FdI): «Bene il via libera dalla giunta Schifani ai fondi per riqualificarle»

«Il via libera dalla giunta Schifani ai fondi per riqualificare le infrastrutture delle aree industriali siciliane è vitale per un settore fondamentale della nostra economia». Lo afferma Giorgio Assenza, capogruppo all’Ars di Fratelli d’Italia, commentando il pacchetto di interventi da 100 milioni di euro con fondi della programmazione Fsc 21/27 deliberato su proposta dell’assessore Edy Tamajo.

«Provvedimenti come questo fanno sì che il mondo produttivo siciliano sia messo nelle condizioni di potere essere ancora più competitivo in un mercato ormai globale che richiede un’efficienza al massimo livello possibile» sottolinea Assenza, aggiungendo: «In particolare la provincia di Ragusa potrà usufruire di circa 4 milioni e 975 mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza delle strade dell’agglomerato industriale e di altri 3 milioni e 640 mila euro per la manutenzione straordinaria del prolungamento esterno dell’asse viario principale e di accesso all’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo. Interventi molto attesi, che contribuiranno a porre fine ad alcune croniche carenze infrastrutturali giustamente segnalate dagli imprenditori».

