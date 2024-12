Albo Giovani Artisti: accelerazione da parte di Fratelli d’Italia Ragusa

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa fa sapere che il consigliere comunale, Rocco Bitetti, ha protocollato una proposta di iniziativa consiliare (ex art.30 Regolamento consiglio comunale) contenente il regolamento per l’istituzione dell’Albo dei Giovani Artisti Locali. La creazione dell’albo era stata oggetto di un atto di indirizzo approvato ad ottobre.

“Grazie all’iniziativa consiliare – dichiarano dal coordinamento- puntiamo a snellire i tempi burocratici, portando un regolamento già elaborato direttamente in commissione e successivamente in Consiglio Comunale. Questo passo rappresenta un’accelerazione fondamentale per concretizzare un progetto che mira a valorizzare i giovani talenti della nostra città e restituire il giusto merito a chi ha ideato questa iniziativa. Il regolamento elaborato propone criteri chiari e funzionali per garantire l’efficacia e la trasparenza di questo strumento.”

“Confidiamo -continuano- che il Consiglio Comunale, in particolare la maggioranza, esamini e approvi con parere favorevole il regolamento, dimostrando responsabilità e sensibilità verso le nuove generazioni che sono il futuro della nostra comunità. Saremo assolutamente aperti ad eventuali integrazioni e proposte migliorative che portino ad approvare l’atto in tempi celeri.”

“Ci tengo a ringraziare- conclude Simone Diquattro, vicecoordinatore di FdI e promotore della proposta- Marco Vitale, giovane di FdI ed esperto nel settore intrattenimento per aver contribuito alla stesura del regolamento ed il nostro consigliere Rocco Bitetti per l’opportunità di renderlo operativo e attuabile”.

Salva