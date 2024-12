A Ragusa arrivano frotte di maratoneti esteri

Il ventennale della Maratona di Ragusa sarà il primo grande evento sui 42,195 km della nuova stagione podistica italiana e per il prossimo 19 gennaio sono già tantissimi i corridori provenienti dal continente che hanno programmato la propria trasferta in terra sicula. Sarà un’edizione particolare, piena di festa e nella quale il traguardo prestigioso dei vent’anni di gara sarà celebrato nel dovuto modo. D’altronde la gara ha ormai un seguito anche all’estero, considerando che hanno già ufficializzato la propria iscrizione atleti da Francia, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti e non solo.

La manifestazione, oltre che far parte del calendario nazionale Fidal, assegnerà i titoli regionali della specialità, un attestato ulteriore alla qualità dell’evento che gode del forte appoggio della cittadinanza, nelle persone del Sindaco Peppe Cassì e dell’Assessore allo Sport Simone Di Grandi.

Come consuetudine, non ci sarà solamente la maratona a solleticare l’appetito dei podisti siciliani e non. Confermata la Straragusa, la sfida sui 21,097 km anche questa nel calendario nazionale Fidal, ma anche, con la collaborazione della Uisp Territoriale Iblei guidata da Tonino Siciliano, la Walking di 21 km con la partecipazione del gruppo di Nord Walking Ragusa. Inoltre ci sarà la Family Run “Cuori in Movimento” con partenza da piazza San Giovanni che vede protagonisti gli ospiti della Clinica del Mediterraneo del centro di Riabilitazione.

L’appuntamento per maratona e mezza è in Via Feliciano Rossitto, con lo start per la 42,195 km alle ore 8:00 e per la mezza alle 9:45. Iscrizioni al costo di 35 euro per la gara lunga e 20 euro per l’altra, ma bisogna provvedere entro il 6 gennaio per evitare il ritocco delle tariffe. Presente l’agenzia di servizi di Carmelo Gulino a collaborare con l’assistenza sanitaria affidata a CIVES Infermieri per l’emergenza.

