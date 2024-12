E’ stato eletto il nuovo consiglio direttivo del Veteran car club ibleo. Antonino Provenzale è stato riconfermato nella carica di presidente dopo l’approvazione del bilancio e la relazione sull’attività svolta nel corso di questi ultimi anni. Grande soddisfazione è stata messa in evidenza per il fatto che il numero dei soci è cresciuto sino ad arrivare a 376 componenti. Il 2024 si chiude, dunque, con riscontri assolutamente positivi. Il consiglio direttivo è composto da Massimiliano Brugaletta, Angelo Tumino, Romolo Buccellato, Aldo D’Avola, Federica Ildebrando, Giuseppe Arestia, Giovanni Scalone, Franco Occhipinti, Angelo Distefano e, naturalmente, il riconfermato presidente Provenzale. L’elezione si è tenuta nella sala riunioni dell’hotel Montreal. Il momento elettivo si è chiuso con un buffet offerto ai soci intervenuti. “Soddisfatto per la riconferma – dichiara il presidente Provenzale – e siamo già pronti a programmare e a pianificare tutti gli eventi del 2025”.

