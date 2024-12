Il primario della Nefrologia di Modica, Walter Morale, nel Consiglio Direttivo della sezione Campano-Siciliana della SIN

Il dottor Walter Morale, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Nefrologia del P.O. “Maggiore-Baglieri” di Modica, con 109 voti è stato il primo degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo della sezione interregionale Campano-Siciliana della SIN, la Società Italiana di Nefrologia. Si tratta di un traguardo prestigioso che, oltre alle indubbie qualità del dottor Morale, rappresenta un premio e una vetrina per i risultati raggiunti dalla Nefrologia iblea negli ultimi tempi.

Il reparto, ad esempio, è stato individuato come centro d’eccellenza e hub formativo nell’ambito del progetto “Formazione itinerante presso le Nefrologie italiane”, diventando un riferimento per i giovani nefrologi che intendono approfondire le loro expertise nel campo della biopsia renale o della chirurgia degli accessi vascolari per emodialisi. La Nefrologia di Modica, inoltre, si conferma tra i reparti più performanti d’Italia – vanta il secondo volume di casistiche alle spalle dell’Ospedale Universitario Careggi di Firenze – per l’utilizzo delle tecniche mininvasive endoFAV, un approccio che garantisce maggiore tollerabilità da parte del paziente e presenta minori complicanze chirurgiche e meno rischi di sviluppare complicanze stenotiche a medio e lungo termine.

“Non è un risultato personale ma di tutto il gruppo di cui faccio parte – dice Morale -. E’ un traguardo che condivido con i miei collaboratori: coordinatore, infermieri, operatori socio assistenziali, operatori socio sanitari e con la Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa che ci ha supportato e continua a investire sulle nostre professionalità, mostrandosi aperta all’innovazione e incoraggiandoci in questo percorso di crescita. Solo in questo modo abbiamo la possibilità di esprimere le nostre migliori competenze specialistiche a beneficio dei pazienti dializzati che appartengono ad una categoria estremamente fragile”.

