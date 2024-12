Il 2025 potrebbe essere l’anno delle vacanze più lunghe

Se è vero che chi ben comincia è a metà dell’opera, allora vi dico che il 2025 potrebbe essere un anno con tanti regali per molti lavoratori, ma non per tutti. Infatti, nel 2025 si potrà usufruire di ben 32 giorni di vacanza, utilizzando solo sei giorni di ferie, facendo attenzione a come incastrarli tra weekend e festività. E allora, calendario alla mano, e occhio a chi ci penserà prima di voi. Ad esempio giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 aprile e venerdì 2 maggio. Adesso addentriamoci meglio, cominciando a guardare i possibili ponti. Consideriamo che quest’anno Capodanno cadrà di venerdì, infatti, assentarsi da lavoro giovedì 2 e venerdì 3 consentirà di prendersi una pausa lunga fino a lunedì 6, giorno dell’Epifania. Totale: 6 giorni di vacanza (1, 2, 3, 4, 5 e 6 gennaio) con 2 di ferie. Altra opportunità: nove giorni liberi consecutivi potranno essere usufruiti in concomitanza tre ricorrenze comprese nello stesso periodo, Pasqua (20 aprile), Pasquetta 21 aprile e 25 aprile, che cadrà di venerdì, di conseguenza andando in ferie martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 sarà possibile partire in vacanza da venerdì 18 aprile per poi ritornare lunedì 28 aprile. Quindi, nove giorni di vacanza (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 aprile) con 3 di ferie (22, 23 e 24 aprile). Ma non è finita, un altro ponte per organizzare un weekend, è quello compreso tra giovedì primo maggio, Festa dei lavoratori e domenica 4, usufruibile utilizzando solo il venerdì 2 maggio. Se poi volete davvero esagerare, basta utilizzare come ferie, il 22, 23 e 24 aprile la vacanza sarebbe addirittura di 16 giorni. Dunque: 4 giorni di vacanza (1, 2, 3 e 4 maggio) con un solo giorno di ferie il 2 maggio. E c’è di più, restano ancora altri quattro ponti nel corso dell’anno che potranno essere sfruttati senza chiedere nemmeno un giorno di ferie. Festa della Repubblica, dato che il 2 giugno cadrà di lunedì. Totale: 3 giorni di vacanza (31 maggio, 1 e 2 giugno) con 0 di ferie. Lo stesso vale per Ferragosto, con la differenza che cadrà di venerdì. Totale: 3 giorni di vacanza (15, 16 e 17 agosto) con 0 di ferie. Così per l’8 dicembre (Immacolata Concezione) sarà un lunedì. Totale: 3 giorni di vacanza (6, 7 e 8 dicembre) con 0 di ferie. Per finire, ecco il regalo di Natale, che troveremo sotto l’albero il prossimo anno. Se consideriamo che il 25 dicembre cadrà di giovedì, potremmo avere un weekend col botto, quattro giorni di vacanza (25, 26, 27 e 28 dicembre) con 0 giorni di ferie. E allora, Auguri a chi ne approfitterà.

Salva