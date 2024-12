Diquattro (FDI Ragusa): Delusione per la gestione della sede del corso di Scienze Motorie

“L’amministrazione comunale di Ragusa ha disatteso le aspettative create attorno al nuovo corso di laurea in Scienze Motorie inaugurato in pompa magna la scorsa estate” -dichiarano dal coordinamento cittadino tramite Simone Diquattro, Vicecoordinatore di Fratelli d’Italia Ragusa.

“Gli studenti, che avrebbero dovuto frequentare le lezioni in una sede congrua e conforme alle specificità del corso, si trovano invece a far fronte a una situazione ben lontana da quanto promesso.”

“La Cittadella dello Sport, annunciata come sede per le attività del corso, non è ancora pronta a ospitare gli studenti, costringendoli a seguire le lezioni in una struttura a Ibla che non offre le infrastrutture necessarie, come una palestra o spazi adeguati per le attività pratiche. L’assenza di strutture adeguate rappresenta non solo un disservizio, ma anche una mancata valorizzazione del potenziale attrattivo di questo corso di laurea per la nostra città.”

“Fratelli d’Italia – conclude Diquattro- invita l’amministrazione a fornire chiarimenti su questi ritardi e a definire tempi certi per l’attivazione della Cittadella dello Sport, affinché agli studenti vengano garantiti gli spazi e i mezzi necessari al corretto svolgimento del corso.”

