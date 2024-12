Comiso. La Lav presenta progetto al Primo Cittadino

La lega anti vivisezione di Ragusa (LAV) e la dirigente del canile rifugio degli iblei, Achille Birotto, hanno presentato un importante progetto al sindaco, Maria Rita Schembari.

“ Un incontro particolarmente gradito e proficuo, quello tenutosi giovedì 19 dicembre, con le rappresentanti della lega anti vivisezione di Ragusa e la loro Presidente Resi Iurato, non chè con Isa Colossi, dirigente responsabile del canile rifugio Achille Birotto con cui il comune di Comiso ha una convenzione – spiega il sindaco di Comiso-. Oltre a queste rappresentanze, anche i consiglieri comunali, Emilia Garofalo, che è anche una volontaria che si occupa del contenimento del fenomeno del randagismo, e Gaetano Gaglio, presidente della commissione consiliare randagismo. Assieme a me che ho mantenuto la delega per la tutela degli animali e contro il randagismo, si è parlato di un importante progetto che la LAV vuole portare anche presso il comune di Comiso. A breve infatti – continua il primo cittadino – chiederanno il patrocinio gratuito perchè possano partire con una serie di iniziative, tra le quali, spicca la sensibilizzazione e l’educazione dei più giovani presso le scuole. Ci è stato anche richiesta la possibilità di sfruttare il suolo pubblico con dei banchetti in cui poter diffondere le buone pratiche nei confronti degli animali, non chè l’incentivazione all’adozione di animali che altrimenti finirebbero la propria vita in gabbia, piuttosto che acquistare animali di razza. Chi adotterà, potrà avere l’aiuto da parte del comune, pertanto studieremo in quali termini”.

Salva