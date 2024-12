Rapporti sessuali contro la volontà della moglie. Ragusa, rinviato a giudizio

E’ stato il procuratore generale Angelo Busacca a chiedere in aula a Ragusa il processo per il tunisino. Ieri nel corso dell’udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale, Eleonora Schininà, l’avvocato difensore Massimo Garofalo ha chiesto il rito abbreviato. La parte offesa si è costituta parte civile. Il giudice ha ammesso il rito alternativo ed ha rinviato per la discussione al 7 maggio dell’anno prossimo. La donna sentita dai carabinieri aveva raccontato almeno tre episodi aggiungendo di avere rimesso la prima querela pensando che il marito potesse cambiare ma dopo un periodo di tranquillità aveva ripreso ad essere violento e disinteressato ai bisogni dei figli e durante le liti pronunciava parolacce e bestemmie in arabo.