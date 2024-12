Pozzallo. Tutto in piazza per il quarto memorial “Saverio Armenia”

Tutti in piazza per il quarto memorial in ricordo dell’infermiere Saverio Armenia. Il giovane pozzallese, impegnato in prima linea nella fase Covid presso l’ospedale ragusano “Giovanni Paolo II” e prematuramente scomparso a causa della pandemia, sarà ricordato in piazza delle Rimembranze, giorno 20 dicembre, con la presenza di tutte le scuole pozzallesi di ogni ordine e di ogni grado. L’iniziativa, a partire dalle ore 10, vedrà la collaborazione delle associazioni “Pozzallo Soccorso” e “Mediterranea Assistenza”. In piazza, saranno dimostrate una simulazione e una spiegazione delle manovre essenziali di primo soccorso.

“Le iniziative che porteremo in piazza delle Rimembranze, giorno 20 dicembre – dichiara la moglie di Saverio, Arianna Bonvento – sono importanti per far conoscere fin da piccoli l’importanza di intervenire rapidamente in caso di emergenza, ma anche per far conoscere le professioni sanitarie alle nuove generazioni. Perché è importante imparare fin da piccoli? L’arresto cardiaco resta una delle principali cause di morte al mondo, 400mila persone colpite solo in Europa ogni anno. In Italia 60mila casi, fuori dagli ospedali. Ma la possibilità di sopravvivenza aumenta quando vengono applicate precocemente le manovre di rianimazione cardiopolmonare entro pochi minuti. Preparare i ragazzi ad affrontare situazioni critiche, renderli pronti ad aiutare il prossimo in momenti di grave crisi, magari a seguito di un malore improvviso, è fondamentale per salvare vite”.

L’iniziativa è col patrocinio del Comune di Pozzallo.

