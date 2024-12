La Capitaneria di Porto porta un sorriso ai piccoli pazienti degli ospedali di Ragusa e Modica

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Capitano di Fregata (CP) Luigi Vincenti, accompagnato da una rappresentanza del personale, ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali “Giovanni Paolo II” di Ragusa e “Maggiore” di Modica. L’iniziativa, pensata per portare conforto e vicinanza ai bambini e alle loro famiglie, ha visto la distribuzione di doni speciali, con l’obiettivo di rendere più serena la permanenza dei piccoli nelle strutture ospedaliere.

Tra i regali consegnati, i prodotti solidali acquistati mediante una raccolta effettuata da tutto il personale del Compartimento Marittimo di Pozzallo presso una fondazione di

utilità sociale, soddisfacendo pertanto un’altra iniziativa benefica, a testimonianza del legame tra la Capitaneria di Porto e le organizzazioni impegnate nel supporto alle

persone in difficoltà. Nel corso della visita, il personale della Capitaneria di Porto di Pozzallo ha formulato i propri auguri per le prossime festività natalizie, accompagnati dall’auspicio di una pronta guarigione per i piccoli degenti e di un rapido ritorno alla vita quotidiana, regalando un sorriso ed un po’ di dolcezza, in cambio di un’emozione.

Con questa iniziativa, la Capitaneria di Porto di Pozzallo ribadisce il proprio impegno verso chi affronta sfide personali e difficoltà, continuando a essere un punto di

riferimento per la comunità. Da quasi 160 anni, infatti, il Corpo delle Capitanerie di Porto opera con dedizione e solidarietà, mantenendo vivo il principio fondamentale di essere sempre #AlServizioDegliAltri

