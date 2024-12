Il Liceo Classico Umberto I di Ragusa avvia il progetto “Mimesi”

Gli studenti del Liceo Classico Umberto I di Ragusa potranno contare su un percorso che guarda al mondo del teatro. Nasce il progetto “Mimesi”, un potenziamento curricolare che intreccia l’arte teatrale con la valorizzazione della cultura classica, offrendo ai giovani l’opportunità di apprendere e vivere il teatro come forma d’espressione e di crescita personale. Un progetto educativo di grande respiro che punta a rinnovare l’offerta formativa del Liceo Classico e che fa capo all’istituto “Vico-Umberto I-Gagliardi”. Lo fa attraverso un approccio interdisciplinare che integra lezioni teoriche, laboratori pratici e attività sul campo. Gli studenti esploreranno la storia del teatro, la drammaturgia, la scenografia e persino la digitalizzazione del patrimonio culturale, sviluppando competenze trasversali come comunicazione, creatività e cittadinanza attiva. Gli studenti potranno partecipare a incontri con professionisti del settore, attività laboratoriali che li avvicineranno concretamente al mondo del teatro, spettacoli a teatro con le matinée. Un percorso che valorizza la tradizione e innova il futuro considerato che gli studenti potranno riscoprire la cultura classica con uno sguardo moderno. L’obiettivo è formare giovani creativi e consapevoli, capaci di affrontare con successo contesti interdisciplinari e di proseguire in studi umanistici o artistici. Questa iniziativa, oltre a promuovere il patrimonio culturale del territorio, vuole far sì che i giovani diventino protagonisti attivi della scena culturale, tanto locale quanto nazionale. L’istituto comprensivo “Vico-Umberto I-Gagliardi” si distingue così per la capacità di creare ponti tra scuola e territorio, offrendo agli studenti strumenti concreti per comprendere e valorizzare la bellezza della cultura classica e dell’arte teatrale.

Salva