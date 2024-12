Monterosso Almo. Taglio ai borghi più belli di Sicilia nella Finanziaria Regionale 2025 

Nella finanziaria regionale, in corso di approvazione, sono previsti tagli ai fondi per i borghi più belli d’Italia, nel caso di Sicilia.

Dura presa di posizione de Partito Democratico di Monterosso che esprime viva preoccupazione per l’andamento dei lavori all’Ars.

“Risulta con certezza che in queste ore sia stata pesantemente azzoppata e falciata la quota finanziaria relativa ai Borghi più belli d’Italia

dalla prima commissione e dalla commissione bilancio di cui, tra gli altri, fanno parte gli onorevoli Abbate e Assenza”.

Si tratta di in taglio di circa 300.000 mila euro.

“Si tratta di un gravissimo danno alle comunità dei piccoli comuni che già versano in condizioni abbastanza critiche.

Risorse finanziarie che dovrebbero aumentare perché semmai del tutto insufficienti vengono tagliate, diminuite, come se niente fosse.

Evidente ci appare la trascuratezza e la superficialità di questo governo regionale e di quegli onorevoli che lo sostengono.

Evidente ci appare l’ insensibilità”.

In questo frangente il gruppo del Partito Democratico, per iniziativa dell’On. Nello Di Pasquale, sta presentando uno specifico emendamento con richiesta di un cospicuo aumento dello stanziamento finanziario da destinare ai borghi siciliani con la speranza che possa essere accolto e votato in aula.

“Con la speranza che, magari, che l’Onorevole Abbate e l’Onorevole Assenza possano rendersi conto del danno che si sta facendo anche alla nostra comunità e riparare in aula a ciò che non possiamo non definire un sgarbo davvero insopportabile”.

