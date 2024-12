Modica, premiati gli studenti del concorso “Un poster per la pace” del Lions Club

La Domus S. Petri di Modica ha ospitato una cerimonia emozionante per la premiazione dei vincitori e dei partecipanti all’edizione 2024 del concorso “un poster per la Pace”. Un evento che ha visto la partecipazione di docenti e genitori, rendendo omaggio al talento e alla dedizione dei giovani artisti del nostro territorio. Il concorso “un poster per la pace”, organizzato dal Lions Club Modica presieduto da Gianni Liberatore, ha visto coinvolti oltre quattrocento studenti provenienti da sette scuole medie dei comuni di Modica, Ispica e Pozzallo, con il tema di quest’anno, “Pace senza limiti”. Francesca Puma, studentessa dell’istituto “Raffaele Poidomani” di Modica, è stata premiata come vincitrice a livello locale, mentre Duha Sahraoui, dell’istituto “S. Marta Ciaceri” di Modica, ha conquistato il primo posto per la circoscrizione di Ragusa, classificandosi anche sesta nella selezione del Distretto Lions Sicilia. La commissione giudicatrice, ha svolto un ruolo fondamentale nella selezione delle opere ed è stata formata dal pittore Giovanni Blanco, dall’architetto Mariangela Rizza e dalle socie del Lions Club Modica, Fernanda Torrieri e Mariangela Nigro, quest’ultima referente del service per la circoscrizione Ragusa del Distretto Lions Sicilia. La cerimonia di premiazione, che ha visto l’intervento dell’assessore ai servizi sociali Chiara Facello, è stata caratterizzata da alcune novità. Una delle novità proposte è stata un collegamento in diretta con Gerusalemme, dove Fra Paolo Messina, dei Frati Minori Cappuccini di Sicilia, ha condiviso un toccante messaggio di pace e unione.

Inoltre, è stata introdotto un’idea innovativa: le opere vincitrici del concorso saranno proposte come “street art” per abbellire le cabine elettriche e i palazzi pubblici della comunità di Modica. Questo progetto ha l’obiettivo di trasformare l’ambiente urbano in un vero e proprio manifesto di pace e solidarietà, promuovendo un’arte che parla direttamente a tutti i cittadini. I docenti del liceo artistico “Galilei Campailla” di Modica, Salvatore Scalora e Carmelo Rendo, hanno partecipato attivamente alla presentazione delle opere. Questi interventi hanno messo in evidenza il legame tra arte e messaggi sociali, mostrando come l’espressione artistica possa essere un potente strumento di comunicazione per i valori di pace e unità.

“Riportare messaggi di pace e di solidarietà tra i giovani è una delle missioni del Lions International – ha sottolineato Gianni Liberatore, presidente del Lions Club Modica – e ogni anno, vediamo un crescente interesse e una partecipazione entusiasta al Poster per la Pace, che ci conferma l’importanza di creare spazi dove i ragazzi possano esprimere i loro ideali”.

L’edizione 2024 del concorso “Un poster per la pace” rappresenta il 37esimo appuntamento di questo significativo progetto lanciato dal Lions International, rivolto a studenti di età compresa tra 11 e 14 anni. Di anno in anno, l’iniziativa ha visto un incremento della partecipazione, raggiungendo lo scorso anno oltre 500.000 opere provenienti da più di 200 nazioni in tutto il mondo. Le opere vengono selezionate in quattro livelli: locale, distrettuale, nazionale e internazionale, con una premiazione finale che si tiene presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

Gli istituti comprensivi coinvolti nell’iniziativa includono: “Carlo Amore – Piano Gesù”, “Giacomo Albo”, “Raffaele Poidomani”, “S. Marta Ciaceri” di Modica, “Antonio Amore” e Giuseppe Rogasi di Pozzallo, oltre a “Padre Pio da Pietrelcina” di Ispica.

Ecco l’elenco dei vincitori e dei partecipanti all’edizione 2024 del “Poster per la Pace” premiati alla presenza dei docenti e dei genitori alla Domus S. Petri gremita per l’occasione. Le foto della premiazione sono pubblicate sulla pagina Facebook del “Lions Club Modica”.

Istituto Comprnesivo GIACOMO ALBO – MODICA: 1° Classificato: Lara Blanco Maria (3D), vincitore per la scuola, 2° Classificato: Anna Di Martino (2C), 3° Classificato ex aequo: Anna Micieli (2G) e Sofia Carpanzano (3C), Premio speciale “grafica digitale”: Giovanni Blandino (3D), Attestato di partecipazione a: Matteo Giurdanella (2B), Alice Campagna (3D), Arianna Romano (2C), Carla Occhipinti (2C), Matilde Battaglia (2E), Matilde Giurdanella (2D), Flavia Adamo (2E), Matteo Campagna (2C), Paola Causarano (3D), Malaj Floeres (3A), Gian Antonio Conti (3D), Angelica Belluardo (2C), Francesca Giurdanella (3D), Caterina Cavallo (2E), Alessandro Galazzo (2D), Vincenzo Paolino (3D), Giovanni Caccamo (3D), Sofia Cannizzaro (2E), Maria Cavallo (3D).

IC CARLO AMORE – PIANO GESÙ – MODICA: 1° Classificato: Floriana Cannata (3G), vincitore per la scuola 2° Classificato: Davide Scollo (2G), 3° Classificato: Cristina Cappello Rizzarello (3G),

IC RAFFAELE POIDOMANI – MODICA: 1° Classificato: Francesca Puma (3A), vincitore per la scuola e vincitore assoluto per il concorso locale del Lions Club Modica, 2° Classificato: Marisol Licitra (3F), 3° Classificato ex aequo: Elia Castano (2F) e Ottavia Santaera (2C), 1° Premio speciale: Laura Chaves Civello (1F), 2° Premio speciale: Vittoria Ciurar (2F), 3° Premio speciale: Angelo Incatasciato (3D),Attestato di partecipazione a: Marica Agosta (2C), Giosuè Baglieri (1E), Giovanni Iozzia (1G), Elisa Macrina (1B), Vanessa Giurdanella (3B), Lucia Cannata (2B), Marika Agosta, Francesco Cucè (1F), Paolo Puccia (2F), Carola Maria Scorciapino (3D), Frida Fede (3E), Michelle Cannatella (3D), Gennaro Ilenia (3D), Maricar Denice Sanchez (1G), Paola Scarso (3G), Sveva Maria Ricca (1E), Costanza Ciavorella (3F), Anna Crepaz (1F), Tommaso Garofalo (2F), Lidia Di Rosa (2C), Asia Occhipinti (1G), Annalisa Falco (2C), Denise Belluardo (1B), Beatrice Migliore (2C), Elia Corallo (1A), Sara Sammito (2F), Ginevra Bonomo (2F), Marco Mandarà (1E), Erika Pulino (3D), Ludovica Spadaccino (3F), Karola Paolino (2E), Asia Bellaera (3E).

IC S. MARTA – CIACERI – MODICA: 1° Classificato: Duha Sahraoui (3D), vincitore per la scuola, primo classificato in provincia di Ragusa e sesto in Sicilia, 2° Classificato: Bianca Ventura (3D), seconda classificata ex aequo per la provincia di Ragusa, 3° Classificato: Ilaria Tirella (3D), Premio speciale: Andrea Di Rosa (3D),Attestato di partecipazione a: Ilaria Tirella (3D).

IC GIUSEPPE ROGASI – POZZALLO: 1° Classificato: Dario Scatà (2D), vincitore per la scuola, 2° Classificato: Raffaele Garrafa Botta (3C) e Giorgia Nifosì (3C), 3° Classificato: Nicole Di Filippo (3E), Attestato di partecipazione a: Clelia Giuca (3A), Gennaro Cafiso (3B), Bianca Barrera (2A), Giulia Cannata (2A), Giada Carnevale (2A), Aurora Sirugo (3C), Azzurra Giannone Malavita (3A), Serena Giorgia Livia (3E), Daniele Di Loro (3E), Nives Giunta (2A), Francesco Pio Giovanni Aprile (3C).

IC ANTONIO AMORE – POZZALLO: 1° Classificato: Marco Colombo (1B), vincitore per la scuola; 2° Classificato: Nicolas Gambuzza (1B), 3° Classificato: Yu Rouxi (1C), Premio speciale “Magnificat”: Liuba Bilenets (2B), Classifica speciale “collage”: Sofia Agosta (3B) Attestato di partecipazione a: Rebecca Fruttaldo (1A), Valeria Scolaro (1C), Aurora Geremia (1A), Giorgia Albulete (1C), Carlo Calabrese (1B), Alice Amore (1C), Ginevra Iacono (1A), Sara Paternò (1B), Rossella Livia (1B), Rosario Barone (1C), Francesco Aprile (1B), Maria Vindigni (3B), Angelo Cerruto (3A), Sara Rita Santaera (3B), Luciana Henao Lopez (3C), Ambra Viola Brugaletta (3B), Ettore Scala (3A), Malak Oulidi (3C), Giorgio Giannone (3A), Cristiano Infantino (3B).

IC PADRE PIO DA PIETRALCINA – ISPICA: 1° Classificato: Stefania Ciortica (2B), vincitore per la scuola, 2° Classificato: Hoxka Klea (2B), Attestato di partecipazione a: Franzo Mingo (2C), Mario Angelico (2C).

