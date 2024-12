Monterosso Almo. Potenziamento impiantistica sportiva . Il consigliere Canzonieri scrive ad Albertini

Il consigliere comunale Sebastiano Canzonieri scrive una circostanziata lettera a Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico Federazione Italiana Giuoco Calcio a Roma in merito ad un intervento deciso e mirato per migliorare l’impiantistica sportiva nei piccoli centri come quello del borgo di Monterosso Almo. Ecco il testo. “Gentile Presidente,

a nome del Consiglio comunale della città di Monterosso Almo, comune piccolo montano della provincia di Ragusa, esprimiamo apprezzamento per la visita che Lei ha voluto compiere nella provincia iblea, ammirandone le bellezze paesaggistiche e monumentali.

Cogliamo l’occasione, egregio Presidente, per richiamare la sua attenzione sulla necessità di migliorare l’impiantistica sportiva soprattutto in quei piccoli centri, come il nostro, molto spesso dimenticati dal mondo politico e dalla classe di governo. La funzione svolta da questi impianti, soprattutto nei piccoli centri, ha una valenza superiore a quella che si può riscontrare nelle grandi città. Si tratta di luoghi di aggregazione sociale che avviano alla pratica sportiva le nuove generazioni, frenano le devianze a cui bambini e giovani sono spesso accarezzati, rappresentano “palestre” di vita per i ragazzi dell’Italia del domani, restituendoli al sano benessere della pratica sportiva. Per questa ragione chiediamo, laddove possibile e realizzabile, un intervento diretto del settore tecnico della Figc, per il finanziamento e/o la realizzazione di impianti nella zona pedemontana, che possano arricchire la pratica sportiva, invogliando molti ragazzi all’avviamento al gioco del calcio e alle discipline sportive in generale. Riteniamo che la realizzazione di impianti tecnici, sotto l’egida della Figc, possa essere un importante impulso per la Federazione alla diffusione della disciplina del giuoco del calcio, e per territori come i nostri, una notevole vetrina attrattiva per emancipare socialmente e anche culturalmente i ragazzi della nostra terra. Auspichiamo alla presente un Suo riscontro per avere l’opportunità di dare ai territori nuove occasioni di crescita sociale e sportiva.”

Salva