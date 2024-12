Premio “Santa Francesca Romana 2024” alla modicana Franca Cavallo

La Giuria del concorso letterario “Santa Francesca Romana 2024” ha completato la valutazione delle opere pervenute, che per le due sezioni Poesia e Narrativa sono state in totale 265. La poesia “Fischietta il merlo sopra il bagolaro” della modicana Franca Cavallo è rientrata tra le opere premiate e precisamente tra le prime tre classificate. L’ordine di classifica verrà proclamato durante la cerimonia di premiazione e agli autori verrà conferita una targa. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma, sabato 15 febbraio 2025 presso la Sala Teatro della Parrocchia Santa Francesca Romana all’Ardeatino, in Piazza Cesare Nerazzini.

Salva