Una serata all’insegna dello stare insieme organizzata dalle Parrocchie Maria Santissima Assunta e San Giovanni Battista con in testa il parroco don Innocenzo Mascali. Con inizio alle 20 presso il salone “ San Giovanni Paolo II “ in chiesa Madre ci sarà una degustazione di ricotta calda, appena preparata, accompagnata con un ottimo pane fatto in casa.

