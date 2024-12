Monterosso Almo. Si completa il nuovo Stadio Comunale, consegna nei primi mesi del 2025

Il nuovo stadio comunale sarà completato in tempi brevi e consegnato ai monterossani nei primi mesi del 2025. Lo afferma il Partito Democratico.

“Dopo anni e anni di faticoso lavoro politico iniziato nel 2011 se non ancor prima il Partito Democratico di Monterosso appende con enorme soddisfazione che nei primi mesi del 2025 potrebbe essere finalmente consegnato alla cittadinanza il nuovo stadio comunale intitolato alla memoria dell amico Santo Carnibella.

Certo si è aspettato tanto se si pensa che la comunicazione dell avvenuto finanziamento è del 2017.

Un finanziamento di 400 Mila euro provenienti dal CIPE e su cui vi fu un eccezionale lavoro di sinergia tra la dirigenza locale del pd di allora, l On. Nello Dipasquale e gli uffici comunali competenti.

La speranza è che non ci siano altri ritardi e che finalmente una struttura aspettata da generazioni di monterossani possa vedere finalmente luce e possa essere messa al servizio dei cittadini e delle società sportive”.

foto repertorio

Salva