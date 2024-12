Ragusa. ﻿Rilascio tessera di libera circolazione urbanasui mezzi Etna Trasporti anno 2025

Nell’ambito degli interventi e servizi a favore degli anziani il Comune di Ragusa ha pubblicato nel sito istituzionale l’avviso per il rilascio della tessera di libera circolazione urbana sui mezzi Etna Trasporti per l’anno 2025.

Possono accedere gli anziani residenti nel comune di Ragusa che abbiano superato l’età utile per il conseguimento della pensione sociale. Il rilascio delle tessere riguarda esclusivamente il trasporto urbano, mentre la gestione della tessera di circolazione per il trasporto extraurbano per la stessa categoria di soggetti e sempre per il 2025, sarà a cura dell’Ast. Le istanze dovranno essere presentate unicamente sull’apposito modulo allegato all’avviso pubblico (scaricabile nel sito istituzionale dell’Ente), corredate da attestazione ISE in corso di validità e da un documento di riconoscimento in corso di validità, presso:

ufficio Segretariato sociale in via Mario Spadola 56 (terzo piano – Assessorato Servizi Sociali) il lunedì, martedì il giovedì e venerdì esclusi i festivi dalle ore 9 alle ore 12;

direttamente al protocollo generale dell’Ente in Corso Italia, 72, piano ammezzato;

tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.ragusa.it

entro il 23 dicembre 2024.

Per ulteriori informazioni si potrà contattare il 0932676851/2 (Segretariato sociale).

Il link di riferimento dove è possibile visionare l’avviso e scaricare la modulistica è https://www.comune.ragusa.it/it/news/1774114

