Marina di Modica. Nuovo albergo pronto per la prossima stagione estiva

Al via la riqualificazione di una nuova struttura alberghiera in quel di Marina di Modica. Sarà l’albergo di nuova concezione più vicino al mare in provincia di Ragusa. Metterà a disposizione 39 camere lusso, un centro benessere e una piscina, un roof garden con ristorante, e persino un laghetto balneabile sul retro. Sorgerà a Punta Regilione, a Marina di Modica, all’interno della zona naturale protetta in prossimità della scogliera, in un luogo in cui da anni era in disuso un edificio in cemento armato degli anni ‘70 di tre piani fuoriterra e una superficie di circa 2.000 m2 quadrati, più terrazzo e locali interrati.

L’immobile abbandonato è stato rilevato dal Gruppo Minardo, committente di un intervento di riqualificazione importante, sia dal punto di vista statico che da quello energetico, realizzato dallo studio di progettazione milanese Caberlon, con l’Arch. Chiara Caberlon che ha firmato il progetto. Progettista strutturale è l’Ing. Roberto Fazio, di FP Ingegneria e Consulenza Srl.

L’edificio, edificato negli anni Settanta, non era stato concepito in chiave antisismica e aveva una geometria irregolare in pianta e altezza. Quindi è stato necessario, da un lato, adeguare il fabbricato costruendo nuove strutture o quantomeno rinforzando in modo importante quelle esistenti, per assicurare i margini di sicurezza nei confronti delle azioni statiche e dinamiche. Dall’altro lato, c’era l’esigenza di raggiungere gli obiettivi di adeguamento alla norma, e per questo sono stati messi in atto interventi finalizzati a ridurre l’azione sismica, quali l’inserimento di nuovi setti per ricentrare il baricentro delle rigidezze rispetto a quello delle masse e installando innovativi strumenti di dissipazione sismica attiva in copertura, in grado di contrastare il movimento della struttura durante l’evento sismico.

L’obiettivo è quello di aprire la struttura per la stagione estiva 2025. Previsti anche nuovi posti di lavoro, stagionali e non. ‎<Questo messaggio è stato modificato>

Salva