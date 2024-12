Binari Paralleli da Cavatappi con Riccardo Tona. Una serata tutta da ridere

Uno spettacolo comico sulla vita di coppia, o meglio sui punti di vista differenti degli uomini e delle donne, che come Binari Paralleli, non s’incontrano mai! Riccardo Tona non vi strapperà solo tante risate, ma vi farà anche vedere come gli irritanti e incomprensibili comportamenti del partner possono diventare fonte di complicità e non di conflitto! Insomma una terapia di coppia in cui si piange, dal ridere! Tutto questo è possibile viverlo da Cavatappi – Lieviti e Fermenti, situato nel cuore del centro storico di Modica, il 12 dicembre alle ore 21.30, in via Deodato a Modica. Non solo buon cibo e vineria. Cavatappi è un’Enoteca con una vastissima selezione di vini e gustosi piatti, un luogo in cui resterai affascinato da un’atmosfera rilassante, curate nei dettagli. I clienti lodano la pinsa per la sua pasta alta e morbida, e il pane fritto all’uovo dell’antipasto, il resto, ancora più buono, lo dovrai scoprire tu. La carta dei vini è strepitosa, con un’offerta di drink particolari. Il servizio è eccellente, con personale gentile e preparato, pronto a consigliare abbinamenti perfetti. Un connubio tra risate e buon cibo e vini che sicuramente vi cattureranno.

