L’Unitre di Modica avvia le attività formative

La scorsa settimana, alla presenza del Presidente Enzo Cavallo e delle Direttrici Tina Cassisi e Concetta Puccia, sono stati costituiti ed insediati i Gruppi dei vari partecipanti ai Corsi ed ai Laboratori, organizzati dalla Sede Unitre di Modica e facenti parte delle attività complessivamente programmate per l’Anno Accademico 2024/2025. Dal 2 Dicembre, presso la Sede Operativa (Via Sorda Sampieri n. 128, nei locali dell’Icotea), sono iniziate le lezioni dello Yoga (istruttrice Enza Agosta) e le prove del Coro (direttrice Claudia Perrone) cui seguirà, in settimana, l’avvio del Laboratorio di Manualità creative (docente Carmela Aprile) ed il Corso di Inglese (docente Marcella Burderi). A seguire il Laboratorio di Teatro (diretto da Saro Occhipinti ed Ausilia Giallongo) ed il Corso di Informatica (docente Giuseppe Agati) che questa settimana non si terrà per l’assenza del docente (che fa parte della comitiva dell’Unitre per la visita a Napoli organizzata dall’Associazione) mentre il corso bisettimanale di Cinema (docente Emilio Cicciarella) è previsto per il prossimo 11 dicembre. E, dopo l’appuntamento del “Giovedì dell’Unitre”, Venerdì ci sarà il Corso di Burraco (docente Nella Mallia). I rimanenti Corsi, di Giardinaggio (docente Antonio Garaffa), Alimentazione e Salute (docente Orazio Sortino), Utilizzo Smartphone (docente Paolo Portogallo) saranno avviati all’inizio del nuovo anno mentre per il Laboratorio di cucina e per il Corso di bridge si sta lavorando per superare alcuni aspetti organizzativi.

Da considerare che oltre all’attività corsuale, rivolta ai Soci che hanno fatto specifica richiesta, ed agli appuntamenti fissi del Giovedì pomeriggio aperti a tutti, si aggiungono le escursioni e/o le visite guidate, rivolte a tutti i Soci, che avranno svolgimento nei giorni di Sabato o di Domenica.

