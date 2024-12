Ragusa, è deceduto Riccardo Roccella. Aveva 78anni

E’ deceduto Riccardo Roccella, 78 anni, già presidente della Camera di Commercio di Ragusa dal 2000 al 2005. Era ricoverato da alcuni giorni in ospedale. I funerali si terranno domani alle 15 in Cattedrale.

Roccella ha ricoperto ruoli di grande rilievo nel panorama economico e culturale del territorio. Oltre ad essere stato presidente della Camera di Commercio di Ragusa, era stato presidente provinciale di Confcommercio dove si è distinto per il suo impegno a sostegno del commercio e dell’economia iblea. Assicuratore di professione, Riccardo Roccella è stato un uomo impegnato su più fronti. Giornalista e collaboratore de La Sicilia, uomo di cultura e profondo conoscitore del territorio aveva una passione innata per la valorizzazione dell’area iblea. Proprio di recente su incarico del Comune di Ragusa si stava dedicando con entusiasmo all’attività per la certificazione Dop del pane di pasta dura degli Iblei, un progetto da lui stesso promosso e sposato dall’amministrazione comunale.

Salva