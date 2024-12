Scontro tra veicoli a Ragusa: quattro feriti

Scontro tra due auto autovetture a Ragusa. E’ accaduto sabato sera in Via Giovanni Leone, all’angolo con viale delle Americhe. Lo scontro è stato frontale ed ha provocato quattro feriti. Per tirare fuori alcuni passeggeri dai veicoli è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia locale. Il traffico è rimasto bloccato. Le condizioni dei feriti non sono gravi nonostante la violenza dell’impatto che ha fatto ribaltare una delle auto su un lato. Da accertare la dinamica dell’incidente stradale.

