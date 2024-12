Calcio, Modica sconfitto di misura ad Avola. Il Milazzo scappa

Un gol di Alfò, nel secondo tempo, condanna il Modica alla sconfitta al “Meno Di Pasquale” contro l’Avola che, addirittura, scavalca l’undici di Pasquale Ferrara in classifica portandosi al secondo posto dove aggancia il Vittoria (1-1 a Lentini). Un altro boccone amaro per i modicani che cominciano a fare supporre la crisi e a fare pensare che la squadra non può prescindere da Maimone che, però, dove scontare ancora due delle quattro giornate di squalifica. Resta chiara la necessità di un buon centrale di difesa e di un centrocampista.

