Calcio, 4 trasferte vietate per i tifosi di Vittoria e Milazzo

Nei prossimi giorni però potrebbero essere decisi dei Daspo che dovrebbero riguardare un numero considerevole di tifosi delle due squadre. Intanto per il Vittoria arriva una buona notizia con la revoca del Daspo comminato nel maggio scorso ad un dirigente biancorosso per un episodio verificatosi durante una gara di campionato. Il dirigente in questione, durante l’intervallo, si era avvicinato a un allenatore della squadra avversaria, lo aveva afferrato per il collo per due minuti e quest’ultimo poi era caduto a terra. Per il dirigente del Vittoria era stato deciso il Daspo: rappresentato in giudizio dall’avvocato Giorgio Giampiccolo, aveva presentato ricorso al Tar ma il ricorso era stato respinto. Diversa la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa che nel secondo grado di giudizio ha ribaltato la sentenza. Il Daspo è stato annullato per erronea assunzione dei fatti storici che “non risultano effettivamente verificatisi dalla mancanza di prova del fatto”, circostanza da cui deriva necessariamente l’illegittimità dei provvedimenti. Inoltre, secondo il Cga, se è lecita la sanzione disciplinare sportiva, lo stesso non può dirsi per il Daspo provvedimento di prevenzione amministrativa.