Deve scontare 4 anni per lesioni aggravate e minaccia. Ragusa, arrestato 32enne

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Ragusa hanno tratto in arresto un rumeno di 32 anni abitante a Ragusa, in quanto destinatario di “Ordine di Esecuzione per la Carcerazione” emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

Il trentaduenne dovrà espiare una pena di oltre 4 anni di reclusione poiché riconosciuto colpevole dei delitti di minaccia e lesioni personali aggravate commessi a Ragusa. L’arresto scaturisce dall’attività investigativa compiuta dalla Squadra Mobile e in particolare dai poliziotti della sezione reati contro la persona.

Nello specifico, il rumeno si è reso responsabile di una serie di aggressioni fisiche violenti e minacce di morte nei confronti della sua ex compagna di origine brasiliana, arrivando a cagionarle fratture e lesioni guaribili oltre i 40 giorni di prognosi.

Espletato l’iter a suo carico, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.

