Monterosso Almo. Il PD locale sul contributo della Regione al Comune

In merito al contributo elargito al Comune di Monterosso Almo, la locale sezione del PD prende posizione ed esprime “soddisfazione ed apprezzamento per l’impegno con cui l’onorevole Nello Dipasquale svolge quotidianamente l’attività politica all’Ars”.

“É sicuramente il risultato di un suo emendamento, approvato poi in aula all’unanimità, il decreto di finanziamento per i Comuni in difficoltà economiche che hanno avuto approvato un piano di riequilibrio”. Con tale decreto Monterosso Almo avrà 107, 236 euro.

“Senza voler piantare bandierine e al netto di ogni polemica ma per onestà intellettuale – aggiunge il PD – l’onorevole Dipasquale precisaa, in un video da lui pubblicato, che non era stata inserita alcuna proposta né in sede di governo né nella prima commissione , di cui é presidente l’onorevole Abbate, un intervento volto ad aiutare i Comuni che versano in difficoltà finanziaria. L’emendamento, scritto e presentato dall’onorevole Dipasquale, ha colmato questa carenza previsionale consentendo all’ assemblea di approvare l’ intervento di aiuto al nostro territorio. Non risolve i problemi ma sicuramente è un sollievo”.

Salva